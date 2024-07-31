Крымский полуостров: погода 1 августа

В ближайшие три дня погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с. днем 7-12 м/с. Температура воздуха в четверг и пятницу (1-2 августа) ночью 13…18°, на побережье до 22°; днем 27…32°, в горах 21…26°. В субботу температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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