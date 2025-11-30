Крымский полуостров: погода 1 декабря

В первые дни календарной зимы в Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. 2 декабря температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму