Крымский полуостров: погода 1 декабря

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. 2 декабря температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В первые дни календарной зимы в Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман.

