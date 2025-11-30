Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 1 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 1 декабря
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 1 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:59 30.11.2025

В первые дни календарной зимы в Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. 2 декабря температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.