Крымский полуостров: погода 1 декабря

1 декабря — и в ближайшие двое суток — в Крыму ожидается теплая преимущественно сухая, но ветреная погода.

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью 2…7°; днем 10…15°, в горах 4…9°. В выходные дни температура воздуха ночью 7…12°, днем воздух прогреется до 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.