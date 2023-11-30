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ский полуостров: погода 1 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:54 30.11.2023

1 декабря — и в ближайшие двое суток — в Крыму ожидается теплая преимущественно сухая, но ветреная погода.

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью 2…7°; днем 10…15°, в горах 4…9°. В выходные дни температура воздуха ночью 7…12°,  днем воздух прогреется до 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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