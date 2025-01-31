Крымский полуостров: погода 1 февраля

В выходные дни (1-2 февраля) погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта.

Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +1…+6°, на южном побережье до +8°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°. В воскресенье ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом

Просмотры: 2 119