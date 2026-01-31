Крымский полуостров: погода 1 февраля

Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8°, на ЮБК 0…+3°. В понедельник 2 февраля очередной циклон принесет на полуостров снег, мокрый снег, днем местами сильные осадки, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8°, на ЮБК +1…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

