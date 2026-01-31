Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 1 февраля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 1 февраля

Крымский полуостров: погода 1 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:09 31.01.2026

В воскресенье 1 февраля  в Крыму ожидается холодная погода. Местами небольшой снег.

Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8°, на ЮБК 0…+3°. В понедельник 2 февраля  очередной циклон принесет на полуостров снег, мокрый снег, днем местами сильные осадки,  метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8°, на ЮБК +1…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.