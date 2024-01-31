Крымский полуостров: погода 1 февраля

В четверг (1 февраля) в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию Азорского антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°. В пятницу (2 февраля) ночью без осадков, днем атмосферный фронт атлантического циклона вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег, в горах снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°; днем +2…+7°, в горах около 0°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.