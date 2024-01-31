Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 1 февраля
актуально в республике
ский полуостров: погода 1 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:13 31.01.2024

В четверг (1 февраля) в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию Азорского антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°. В пятницу (2 февраля) ночью без осадков, днем атмосферный фронт атлантического циклона вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег, в горах снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами  порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°; днем +2…+7°, в горах около 0°, — отмечают в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.