Крымский полуостров: погода 1 июля

В начале месяца (1-2 июля) погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона с приземным центром над центральными районами ЕТР.
Без осадков, лишь днем 2 июля холодный атмосферный фронт принесет на полуостров небольшие дожди, вероятны грозы. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, первого июля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму