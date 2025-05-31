Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 1 июня
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 1 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:22 31.05.2025

В  первые дни наступающего лета  (1-2 июня) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные  дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Местами грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха  1  июня: ночью 11…16°; днем 22…27°, в горах 15…20°. 2 июня минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится  на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 29 мая
Просмотры: 2 127

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.