Крымский полуостров: погода 1 июня

В первые дни наступающего лета (1-2 июня) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Местами грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 1 июня: ночью 11…16°; днем 22…27°, в горах 15…20°. 2 июня минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».