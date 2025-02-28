Крымский полуостров: погода 1 марта

В субботу (1 марта) в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье 0…-2°; днем +1…+6°, в горах 0…-3°. 2 марта характер погоды изменится. Ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Пройдет местами небольшой мокрый снег, дождь. Ночные температуры повысятся до -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем +2…+7°, в горах 0…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Прогноз погоды в Крыму на 26 февраля

Просмотры: 7