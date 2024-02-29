Крымский полуостров: погода 1 марта

В пятницу и в субботу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +7°; днем 1 марта воздух прогреется до +11…+16°, 2 марта будет прохладнее на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.