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ский полуостров: погода 1 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:20 29.02.2024

В пятницу и в субботу  в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +7°; днем 1 марта воздух прогреется до  +11…+16°,  2 марта будет прохладнее на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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