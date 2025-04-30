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Крымский полуостров: погода 1 мая
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 1 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:48 30.04.2025

В праздник весны 1 мая антициклон обеспечит в Крыму солнечную и сухую погоду.

Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью довольно прохладно, температура воздуха +2…+7°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2°; днем воздух прогреется до +17…+22°, в горах до +11…+16°. Холодный атмосферный фронт пройдет территорию полуострова 2 мая. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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