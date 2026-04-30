Крымский полуостров: погода 1 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:00 30.04.2026

В праздничный день 1 мая ночью холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму местами дожди, в горах с мокрым  снегом; днем без существенных осадков,  лишь в южных и восточных районах  пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах 0…-2°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. 2 мая ночью без осадков, днем местами ожидаются дожди внутримассового характера. Ветер северо-восточный  7-12 м/с,  днем местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха понизится до  +1…+6°, в степных и предгорных районах  до заморозков -2°, дневная существенно не  изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

