Крымский полуостров: погода 1 мая

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона.

Сохранится прохладная, ветреная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, в горах +6…+8°; днем +18…+23°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.