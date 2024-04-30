Крымский полуостров: погода 1 мая

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона.
Сохранится прохладная, ветреная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, в горах +6…+8°; днем +18…+23°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму