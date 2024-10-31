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Крымский полуостров: погода 1 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:50 31.10.2024

В начале последнего осеннего месяца (1-2 ноября) в Крыму сохранится умеренно-теплая погода.

Без существенных осадков, лишь днем 2 ноября атмосферный фронтальный раздел вызовет местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 1 ноября ночью 5…10°, на побережье до 13; днем 15…20°, в горах 8…13°. 2 ноября потеплеет еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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