Крымский полуостров: погода 1 ноября

В начале последнего осеннего месяца (1-2 ноября) в Крыму сохранится умеренно-теплая погода.

Без существенных осадков, лишь днем 2 ноября атмосферный фронтальный раздел вызовет местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 1 ноября ночью 5…10°, на побережье до 13; днем 15…20°, в горах 8…13°. 2 ноября потеплеет еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».