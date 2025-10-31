Крымский полуостров: погода 1 ноября

В начале месяца (1-3 ноября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона.
Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер 1 ноября северо-западный, 2-3 ноября юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму