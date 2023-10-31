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ский полуостров: погода 1 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:46 31.10.2023

В первый день ноября в Крыму сохранится теплая погода.

Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с  грозами. В ночные и утренние часы в степных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 20…25°, в горах 14…19°. 2 ноября без существенных осадков, но будет прохладнее на 4-5°. Ветер восточный умеренный, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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