Крымский полуостров: погода 1 ноября

В первый день ноября в Крыму сохранится теплая погода.

Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в степных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 20…25°, в горах 14…19°. 2 ноября без существенных осадков, но будет прохладнее на 4-5°. Ветер восточный умеренный, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.