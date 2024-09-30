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Крымский полуостров: погода 1 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 1 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:39 30.09.2024

В начале октября зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду.

Небо затянет облаками, пройдут дожди, 1 октября местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с, вероятен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на южном и восточном побережье до 20°; днем 20…25°, в горах 13…18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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