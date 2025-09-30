Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 1 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 1 октября

Крымский полуостров: погода 1 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:01 30.09.2025

В среду (1 октября) погоду в Крыму будет определять зона холодного  атмосферного фронта.

Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 4…6°; днем 16…19°, в горах 9…14°. В четверг (2 октября) без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 30 сентября
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x