Крымский полуостров: погода 1 октября

В среду (1 октября) погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.
Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 4…6°; днем 16…19°, в горах 9…14°. В четверг (2 октября) без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму