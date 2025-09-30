Крымский полуостров: погода 1 октября

Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 4…6°; днем 16…19°, в горах 9…14°. В четверг (2 октября) без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

