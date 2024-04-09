Крымский полуостров: погода 10 апреля

В ближайшие трое суток в Крыму, благодаря области повышенного давления, сохранится сухая и теплая погода.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +14°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму