Крымский полуостров: погода 10 августа

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье до 25°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В воскресенье 10 августа и в начале предстоящей рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.

