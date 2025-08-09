Крымский полуостров: погода 10 августа

В воскресенье 10 августа и в начале предстоящей рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье до 25°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму