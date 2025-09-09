Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 10 августа
Крымский полуостров: погода 10 августа

09.09.2025

В ближайшие 2 суток ( 10-11 сентября) погода в  Крыму будет определяться циклоном, над восточной частью Черного моря.

В течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября на большей части территории полуострова пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град. Днем 11 сентября дожди прекратятся. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 20…23°, в горах 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 3

