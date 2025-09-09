Крымский полуостров: погода 10 августа

В течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября на большей части территории полуострова пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град. Днем 11 сентября дожди прекратятся. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 20…23°, в горах 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие 2 суток ( 10-11 сентября) погода в Крыму будет определяться циклоном, над восточной частью Черного моря.

