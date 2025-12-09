Крымский полуостров: погода 10 декабря

В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Временами пройдут дожди, в горах с мокрым снегом, днем 10 декабря местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°, в горах ночью и днем около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
