Крымский полуостров: погода 10 декабря

Крымский полуостров: погода 10 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:51 09.12.2025

В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Временами пройдут дожди, в горах с мокрым снегом, днем 10 декабря местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°, в горах ночью и днем около 0°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

