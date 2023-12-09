Крымский полуостров: погода 10 декабря

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов.

Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, 10 декабря местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +6…+11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.