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Крымский полуостров: погода 10 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 10 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:59 09.02.2025

В ближайшие трое суток (10-12 февраля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь 10 февраля вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье -2…+3°, днем -4…+1°, на южном побережье  +3…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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