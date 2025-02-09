Крымский полуостров: погода 10 февраля

В ближайшие трое суток (10-12 февраля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.
Без существенных осадков, лишь 10 февраля вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье -2…+3°, днем -4…+1°, на южном побережье +3…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму