Крымский полуостров: погода 10 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:07 09.02.2026

В ближайшие двое суток 10 и 11 февраля погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, на ЮБК -2…-4°, днем: 10 февраля 0…-5°, на южном побережье +1…+3°; 11 февраля +1…+6°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

