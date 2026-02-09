Крымский полуостров: погода 10 февраля

Без осадков. Местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, на ЮБК -2…-4°, днем: 10 февраля 0…-5°, на южном побережье +1…+3°; 11 февраля +1…+6°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие двое суток 10 и 11 февраля погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

