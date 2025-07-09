Крымский полуостров: погода 10 июля

В ближайшие двое суток (10 и 11 июля) в Крыму сохранится сухая, жаркая погода.
Ночью и утром на западном побережье ожидается туман. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье до 25°; днем 33…38°, на западном, южном побережье и в горах 27…32°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму