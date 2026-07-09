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Крымский полуостров: погода 10 июля

Крымский полуостров: погода 10 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:59 09.07.2026

В пятницу 10 июля на погоду в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта.

Пройдут грозовые дожди,  ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с  градом и  шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 9…14°; днем 23…28°, в горах 16…21°. В субботу 11 июля, благодаря области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

 

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