Крымский полуостров: погода 10 июля

В пятницу 10 июля на погоду в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта.
Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 9…14°; днем 23…28°, в горах 16…21°. В субботу 11 июля, благодаря области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
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