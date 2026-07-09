Крымский полуостров: погода 10 июля

Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 9…14°; днем 23…28°, в горах 16…21°. В субботу 11 июля, благодаря области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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