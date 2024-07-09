Крымский полуостров: погода 10 июля

В ближайшие трое суток (9-11 июля) Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс.

На полуострове сохранится аномально-жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Днем температура воздуха будет достигать 33…38°, ночью составит 19…24°, на южном и восточном побережье до 28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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