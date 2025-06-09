Крымский полуостров: погода 10 июня

В ближайшие сутки 10 июня на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт.

Преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».