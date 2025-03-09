Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 10 марта
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 10 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 10 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 09.03.2025

В ближайшие 2 суток (10-11 марта) погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер 10 марта северо-восточный 7-12 м/с; 11 марта повернет на юго-западный местами усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на ЮБК до +8°; днем +13…+18°, в горах +9…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 6 марта
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x