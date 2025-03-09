Крымский полуостров: погода 10 марта

В ближайшие 2 суток (10-11 марта) погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер 10 марта северо-восточный 7-12 м/с; 11 марта повернет на юго-западный местами усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на ЮБК до +8°; днем +13…+18°, в горах +9…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 6 марта

Просмотры: 6