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ский полуостров: погода 10 марта
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 10 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:18 09.03.2024

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится  сухая погода.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер юго-западный  5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье до 0…+5°; днем +7…+12°; в горах +1…+6°. В начале рабочей недели ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 15-20 м/с.Температура воздуха постепенно повысится на 2-4°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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