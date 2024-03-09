Крымский полуостров: погода 10 марта

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая погода.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье до 0…+5°; днем +7…+12°; в горах +1…+6°. В начале рабочей недели ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 15-20 м/с.Температура воздуха постепенно повысится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».