Крымский полуостров: погода 10 мая

В субботу 10 мая в Крыму атмосферный фронтальный раздел в дневные часы вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. В воскресенье 11 мая без существенных осадков. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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