Крымский полуостров: погода 10 мая

В ближайшие двое суток (10-11 мая) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления, зоной атмосферного фронта.
Днем 10 мая, ночью 11 мая местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +18…+23°, в горах +12…+17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
