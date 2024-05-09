Крымский полуостров: погода 10 мая

В ближайшие двое суток (10 и 11 мая) в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.