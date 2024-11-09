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Крымский полуостров: погода 10 ноября
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 10 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:29 09.11.2024

В воскресенье и в начале рабочей недели (10-12 ноября) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков, лишь ночью в воскресенье местами вероятны небольшие дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с,  местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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