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ский полуостров: погода 10 ноября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 10 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 09.11.2023

В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму ожидается сухая погода.

Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до 9°; днем 13…18°, в горах 7…12°. В субботу характер погоды изменится: ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, усилится юго-восточный ветер до 9-14 м/с, в южных, западных и восточных районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Потеплеет: ночью до 4…9°, днем  до 15…20°. В воскресенье атмосферный холодный фронт  принесет на полуостров ненастную погоду: повсеместно пройдут дожди, местами сильные; ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 12…17°, в горах 6…11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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