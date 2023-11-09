Крымский полуостров: погода 10 ноября

В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму ожидается сухая погода.

Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с; днем юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до 9°; днем 13…18°, в горах 7…12°. В субботу характер погоды изменится: ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, усилится юго-восточный ветер до 9-14 м/с, в южных, западных и восточных районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Потеплеет: ночью до 4…9°, днем до 15…20°. В воскресенье атмосферный холодный фронт принесет на полуостров ненастную погоду: повсеместно пройдут дожди, местами сильные; ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 12…17°, в горах 6…11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».