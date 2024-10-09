Крымский полуостров: погода 10 октября

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается умеренно-теплая погода.

Без осадков, лишь днем 10 октября местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».