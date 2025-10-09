Крымский полуостров: погода 10 октября

Усилится северо-западный ветер до 10-15 м/с, на ЮБК и в горах до 20-25 м/с. Температура воздуха составит ночью 7…12°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие дни (10-11) октября, благодаря влиянию зоны холодного атмосферного фронта, на полуострове пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные.

