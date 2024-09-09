Крымский полуостров: погода 10 сентября

В ближайшие двое суток (10-11 сентября) в Крыму без осадков, лишь ночью и утром 10 сентября местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Во вторник температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 23°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В среду потеплеет на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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