Крымский полуостров: погода 10 января

В пятницу (10 января) в Крыму сохранится теплая и сухая погода.

Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. В субботу ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, понижение температуры воздуха до +3…+8°. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 7 января

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