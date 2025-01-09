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Крымский полуостров: погода 10 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 10 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:22 09.01.2025

В пятницу (10 января) в Крыму сохранится теплая и сухая погода.

Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. В субботу ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, понижение температуры воздуха до +3…+8°. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с,  днем местами порывы  до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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