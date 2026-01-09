Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 10 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:57 09.01.2026

В выходные дни  10 и 11 января  Балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер  юго-западный  с переходом  на северо-западный усилится до  15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха 10 января ночью -3…+2°, в горах -4…-6°; днем +4…+9°. В воскресенье 11 января температура воздуха ночью и днем 0…+5°,  на южном и восточном побережье до +10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

