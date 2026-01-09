Крымский полуостров: погода 10 января

В выходные дни 10 и 11 января Балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха 10 января ночью -3…+2°, в горах -4…-6°; днем +4…+9°. В воскресенье 11 января температура воздуха ночью и днем 0…+5°, на южном и восточном побережье до +10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

