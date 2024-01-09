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ский полуостров: погода 10 января
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 10 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:15 09.01.2024

Погода в Крыму будет определяется атмосферными фронтами Средиземноморского циклона.

В среду, 10 января, циклон сместится за пределы полуострова. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица.  Ветер северо-восточный  8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на побережье 0…-5°; днем -1…-6°, на побережье 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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