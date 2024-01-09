Крымский полуостров: погода 10 января

Погода в Крыму будет определяется атмосферными фронтами Средиземноморского циклона.

В среду, 10 января, циклон сместится за пределы полуострова. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на побережье 0…-5°; днем -1…-6°, на побережье 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».