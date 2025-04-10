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Крымский полуостров: погода 11 апреля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 11 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:11 10.04.2025

В ближайшие два дня  (11 и 12 апреля) южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут  дожди, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, местами  усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3°; днем +4…+9°; в горах ночью -1…-6°, днем 0…+3°. 13 апреля осадки постепенно прекратятся. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, дневные повысятся на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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