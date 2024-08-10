Крымский полуостров: погода 11 августа

В воскресенье — 11 августа — в Крыму преимущественно без осадков.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем воздух прогреется до 29…34°, в горах до 22…27°. В начале рабочей недели характер погоды существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погод для городов и посёлков Крыма — здесь.

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