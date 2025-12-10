Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 11 декабря

Крымский полуостров: погода 11 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:51 10.12.2025

В четверг 11  декабря в Крыму без существенных осадков.

В пятницу 12 декабря атмосферный фронтальный раздел вызовет  дожди, днем в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем 12 декабря порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11 декабря: ночью +1…+6°, в горах 0…-2°; днем +6…+9°. 12 декабря: ночью температура воздуха не изменится, днем потеплеет до  +7…+12°, в горах до +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.