Крымский полуостров: погода 11 декабря

В четверг 11 декабря в Крыму без существенных осадков.

В пятницу 12 декабря атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, днем в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем 12 декабря порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11 декабря: ночью +1…+6°, в горах 0…-2°; днем +6…+9°. 12 декабря: ночью температура воздуха не изменится, днем потеплеет до +7…+12°, в горах до +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».