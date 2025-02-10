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Крымский полуостров: погода 11 февраля
фото: pxhere.com, автор - gosia1666

Крымский полуостров: погода 11 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 10.02.2025

В ближайшие трое суток (11-13 февраля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 11-12 февраля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11 февраля ночью -1…-6°, в горах -8…-10°;  днем -2…+3°, на южном побережье до +6°, в горах -3…-6°. 12-13 февраля ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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