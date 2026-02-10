Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 11 февраля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 11 февраля

Крымский полуостров: погода 11 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:37 10.02.2026

В ближайшие двое суток 11 и 12 февраля благодаря области повышенного атмосферного давления в Крыму установится малооблачная погода.

Без осадков, в  ночные и утренние часы местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха  11 февраля ночью -5…-10°, на южном побережье -1…-3°; днем +1…+6°, в горах 0…-5°,  12 февраля потеплеет  ночью до -4…+1°, на ЮБК до +4°; днем  до +9…+14°, в горах до  +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.