Крымский полуостров: погода 11 февраля

В ближайшие двое суток 11 и 12 февраля благодаря области повышенного атмосферного давления в Крыму установится малооблачная погода.

Без осадков, в ночные и утренние часы местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 11 февраля ночью -5…-10°, на южном побережье -1…-3°; днем +1…+6°, в горах 0…-5°, 12 февраля потеплеет ночью до -4…+1°, на ЮБК до +4°; днем до +9…+14°, в горах до +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

