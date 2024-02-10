Крымский полуостров: погода 11 февраля

В воскресенье и понедельник (11-12 февраля) в Крыму сохранится, по-весеннему, теплая погода, без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В понедельник максимальная температура воздуха повысится на 1-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.