Крымский полуостров: погода 11 июля

В пятницу (11 июля) и в предстоящие выходные дни (12 и 13 июля) погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления.
11 июля без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°; днем 30…35°, в горах 24…29°. 12 и 13 июля прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму