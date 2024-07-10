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ский полуостров: погода 11 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 11 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:10 10.07.2024

11 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы.

Днем температура воздуха будет достигать 33…38°, ночью составит 19…24°, на  южном и восточном побережье до 28°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. В западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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